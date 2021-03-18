Экс-замминистра сельского хозяйства Якутии признан виновным в мошенничестве

Доказательства, собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему заместителю министра сельского хозяйства и продовольственной политики республики. Он признан виновным в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере (ч.3 ст. 159 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2017 года заместитель министра ввел в заблуждение относительно своих полномочий генерального директора коммерческого предприятия, занимающегося производством строительных материалов.

Взамен за оказание содействия во внедрении в строительстве в сельской местности производимых предприятием стройматериалов, а также за определением его победителем аукциона по строительству газовых сетей заместитель министра предложил предпринимателю безвозмездно построить индивидуальный жилой дом на принадлежащем ему земельном участке в пригороде Якутска – селе Хатассы – стоимостью около 300 тысяч рублей.

Дом был построен, но свои обещания заместитель министра выполнять не стал в силу отсутствия таковых полномочий.

В ходе расследования и судебного рассмотрения материалов уголовного дела подсудимый своей вины в совершенном преступлении не признал, однако следствием собрана доказательственная база, которая легла в основу обвинительного приговора.

Подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно. На имущество подсудимого – земельные участки в Чурапчинском районе и селе Хатассы общей стоимостью около 1 миллиона рублей наложен арест.