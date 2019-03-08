Экс-замминистра Андрея Попова задержали по подозрению во взяточничестве

Следователи прокомментировали задержание бывшего заместителя министра образования и науки Якутии, и.о. директора Октемского филиала ЯГСХА Андрея Попова.

В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

По данным следствия, 20 февраля и 7 марта 2019 года и.о. директора получил от руководителя коммерческой структуры взятку в виде денег за заключение договоров оказания услуг. Общая сумма полученных денежных средств будет установлена в ходе следствия.

Факты получения взяток задокументированы сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемый был задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.