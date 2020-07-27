Экс-вице-мэра Якутска приговорили к лишению свободы

Сегодня, Якутский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы ГО «город Якутск» Василия ГОГОЛЕВА. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Государственное обвинение поддержано аппаратом прокуратуры республики.

Установлено, что подсудимый, занимая должность заместителя главы ГО «город Якутск», злоупотребляя должностными полномочиями, оказывал при содействии двух руководителей фирм давление на руководство коммерческой организации занимающегося строительством, в целях незаконного получения имущественных прав на жилые помещения в строящемся жилом доме.

Сумма ущерба, причиненная строительной фирме в результате данных незаконных действий составила свыше 165 млн.рублей.

Подсудимым с прокуратурой республики заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

В отношении двух руководителей фирм предварительное расследование завершено, идет ознакомление с материалами уголовного дела.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия), расследовано отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия).