Экс-зам главы якутского села совершил коварный поступок

Прокуратура Сунтарского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы МО «Крестяхский наслег». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества совершенная с незаконным проникновением в помещение).

По версии следствия, обвиняемый, в один из дней сентября 2020 года днем на своем автомобиле прибыл на территорию одного из сельскохозяйственных кооперативов, расположенного в двух километрах от села Крестях и специально подготовленной доской отодвинул камеру видеонаблюдения. Затем, ночью вернувшись обратно, с помощью принесенного с собой ключа-трещотки открутил профилированный лист стены сарая и из морозильной камеры тайно похитил 19 ящиков сливочного масла, каждый весом 20 кг., общей стоимостью 209 000 рублей.

После совершенного хищения, обвиняемым 5 ящиков сливочного масла были оставлены у себя, они изъяты при проведении следственных действий, а остальные 14 ящиков сливочного масла им перевезены в г. Якутск, где реализованы.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

В ходе следствия обвиняемым причиненный ущерб возмещен в полном объеме.