Экс-вице-президент Якутии сыграл на хомусе

Экс-вице-президент Якутии, а ныне ректор Национального исследовательского Мордовского госуниверситета Дмитрий Глушко опубликовал в соцсетях видео ко Дню хомуса. Его он записал два года назад с известной исполнительницей Ольгой Подлужной — Оленой Уутай.

Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх