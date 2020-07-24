Экс-вице-мэр Якутска Василий Гоголев признал свою вину

Сегодня утром, 24 июля, в Якутском городском суде началось рассмотрение дела экс-вице-мэра Якутска Василия ГОГОЛЕВА по обвинению в превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п.«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как сообщал SakhaLife, предыдущие два заседание судья Альберт ГОРОХОВ перенес из-за неявки подсудимого в суд: в первый раз из-за подозрения на заражение его коронавирусом, что потом не подтвердилось, второй – из-за необходимости самоизоляции Василия Гоголева на 14 дней из-за обнаруженного COVID-19 у его супруги.

Сегодня суд смог приступить к рассмотрению этого резонансного дела экс-вице-мэра Якутска. Обвиняемый Василий Гоголев со своими адвокатами Сергеем КОНОНОВЫМ и Вячеславом ЖИВАРЕВЫМ явились на судебное заседание, а так же на нем присутствует потерпевшая Айна НЕУСТРОЕВА, которая сама представляет свои интересы.

Представитель прокуратуры ФИЛИППОВ зачитал довольно объемное обвинение. Когда судья спросил подсудимого: признает ли он свою вину, Василий Гоголев ответил:

«Да, признаю».

SakhaLife следит за развитием событий.

Справка

Напомним, что экс-заммэра Гоголеву предъявлено обвинение в превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п.«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Особо подчеркнем, что первоначально на заместителя главы по развитию территорий ГО «Город Якутск» заводили уголовное дело по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщил источник SakhaLife, в связи с признанием им своей вины и подписания соглашения со следствием, в результате была изменена квалификация его действий на более «мягкую» статью, ему изменили меру пресечения — вместо СИЗО на домашний арест.

По информации Следственного комитета, экс-заместитель главы города сознался в оказании давления на руководство одной из коммерческих фирм в сфере строительства, в результате чего его действиями, а также действиями Карамзина и Самсоновой, которые оказали ему содействие, указанной фирме причинен имущественный вред в размере свыше 165 миллионов рублей. Следователем наложен арест на деньги и имущество обвиняемых на сумму свыше 90 миллионов рублей. Учитывая, что Гоголев пошел на соглашение со следствием, его дело выделено в отдельное производство.

По информации СМИ, под подписку о невыезде были переведены его сообщники Георгий Карамзин и Татьяна Самсонова, которым так же изменена квалификации действий: первому — на подстрекательство и пособничество превышению должностных полномочий (ч. 4,5 ст. 33- п. в ч. 3 ст. 286 УК РФ), второй — на пособничество превышению должностных полномочий (ч. 5 ст. 33-п. в ч. 3 ст. 286 УК РФ).