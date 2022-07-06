Экс-тузы политики на VIII Спортивных Играх

За команду Хангаласского улуса выступает экс-глава администрации главы и правительства Якутии Федор БОРИСОВ. Он является многократным победителем и призером не только республиканских, но и всероссийских соревнований по пулевой стрельбе, сообщает телеграм-канал «Пряная Якутия».

На трибуне сплошь в наградах замечена Альбина ПОИСЕЕВА, ветеран госслужбы Якутии, ныне находящаяся на заслуженном отдыхе.