06.07.2022
15:13
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Спорт

Экс-тузы политики на VIII Спортивных Играх

За команду Хангаласского улуса выступает экс-глава администрации главы и правительства Якутии Федор БОРИСОВ. Он является многократным победителем и призером не только республиканских, но и всероссийских соревнований по пулевой стрельбе, сообщает телеграм-канал «Пряная Якутия».

На трибуне сплошь в наградах замечена Альбина ПОИСЕЕВА, ветеран госслужбы Якутии, ныне находящаяся на заслуженном отдыхе.  

Фото: ЯСИА и соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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