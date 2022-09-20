Экс-тайфун «Нанмадол» надвигается на Якутию

В ближайшие сутки ожидается выход экс-тайфуна «Нанмадол» на побережье Охотского моря и его смещение через Чукотку на север. С ним в ближайшие трое суток в арктических районах Якутии пройдут мокрый снег и дожди, сообщает ЯСИА со ссылкой на Якутское УГМС.

С выходом тайфуна на Колыме будет местами сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. На остальной территории республики сохранится холодная погода с небольшими осадками. Температура воздуха будет снижаться ночью до -3… -8 градусов, на северо-востоке местами до -7… -12 градусов.

«В пятницу прохождение западного циклона, в воскресенье южного циклона обеспечит в западных, центральных и южных районах выпадение осадков в виде дождя, на западе — мокрого снега, ветреную погоду. При этом температура днём повысится до +8… +13 градусов, при осадках будет +3… +8 градусов», – отметили в Якутском УГМС.

В Якутске 21 сентября ожидается погода без осадков – ночью температура составит -2… -4 градусов, днём +6… +8 градусов. В четверг прогнозируют северо-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду, днём температура воздуха составит +4… +6 градусов, ночью – -2… -4.