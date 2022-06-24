24.06.2022
18:53
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Происшествия
Экс-сотрудники MyTona рассказали, как их увольняли
«Новость об увольнении стала шоком». Экс-сотрудники компании MyTona рассказали, как проходили сокращения, сообщает тгк КП-Якутия.
Весной сотрудникам компании предложили переехать в другую страну. Тех, кто отказался, ждало увольнение. Попрощались даже с опытными работниками, которые работали много лет, а некоторые российские офисы MyTona собирается закрыть. Все процессы сокращения и переезда были скрытными, а компенсации за увольнение — мизерные.
Подробнее на https://www.yakutia.kp.ru/daily/27409/4606247
Фото: тгк КП-Якутия.
Источник: тгк КП-Якутия.
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