Экс-президент АЛРОСА судится за 80 тысяч рублей

В понедельник, 6 июля, Верховный суд РС (Я) оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего руководителя АЛРОСА Сергея ВЫБОРНОВА, требовавшего обязать компанию назначить ему пожизненную негосударственную пенсию за выслугу. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда, сообщает Yakutia-Daily.ru.

Это уже не первая попытка Выборнова, возглавлявшего АЛРОСА в 2007-2009 гг., добиться от компании через суд назначения пожизненной негосударственной пенсии. В декабре прошлого года он обратился с аналогичными требованиями в Мирнинский районный суд. Тогда в своем исковом заявлении он ссылался на действовавшее ранее внутрикорпоративное Положение о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) работников.

Действительно, документ был утвержден еще в 1998 году и давал право на пожизненную негосударственную пенсию за выслугу для работника, занимавшего хоть какое-то время должность президента компании. В случае с Выборновым речь шла о сумме свыше 80 тысяч рублей в месяц.

Однако юристы АЛРОСА не согласились с его доводами и указали на то, что в период действия данного положения Выборнов продолжал трудовую деятельность и на пенсию не выходил. В новой же редакции Положения о НПО, принятой в 2017 году, правило о пожизненной негосударственной пенсии для руководителей вообще исключено.

Кроме того, юристы компании обратили внимание суда на то, что негосударственная пенсия, которую просил истец, является, по сути, «золотым парашютом», и ее назначение будет противоречить нормам Трудового кодекса РФ. В итоге Мирнинский районный суд согласился с их доводами и в феврале текущего года отказал Выборнову в удовлетворении иска.

Тогда экс-президент компании решил продолжить тяжбу за вожделенные 80 тысяч рублей и обратился с апелляционной жалобой в Верховный суд РС(Я). Как видно, республиканская Фемида поддержала позицию АЛРОСА и оставила решение суда первой инстанции без изменения.

Стоит заметить, что в период своего президентства господин Выборнов ничем особо не запомнился как рядовым работникам компании, так и жителям республики. К примеру, став депутатом Ил Тумэна, он так ни разу и не появился в стенах парламента. Зато теперь сутяжник действительно войдет в историю как первый и, надеемся, последний глава крупнейшей в мире алмазодобывающей компании, который судится с предприятием за 80 тысяч рублей.