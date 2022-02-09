09.02.2022
16:21
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Якутск

Экс пресс-секретарь главы Якутии в ужасе: Что за монстры?

Известный журналист и писатель Афанасий Агитович ЕГОРОВ сообщает в своем фейсбуке о загадочной порче его частного имущества.

Это просто абзац какой-тоТо ли догхантеры вконец озверели, то ли бездомные собаки совсем одичали

Вчера вечером слышу, пёс как-то странно лаетОбычно он гавкает бодро, весело и энергично, а тут какие-то странные тона в голосе

Пришлось самому выйти во двор и рявкнуть не очень номативноСмотрю, а собака рядом жмется, далеко не отходит

Посветил фонариком, а у меня калитка металлическая просто в мясо

Жесть на каркасе калитки прикреплена саморезами снаружи, внахлест

Даже если рвали клыками (а следы видно), то только со стороны улицы

Это что за монстры у нас по пригородным дачам шляются?..

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001805233324

Фото: Из соцсетей
Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001805233324
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