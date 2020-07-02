02.07.2020
12:41
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Светская хроника
Счастливое событие в семье экс-премьера Якутии
В семье бывшего председателя правительства Якутии, ныне врио главы Камчатского края Владимира СОЛОДОВА пополнение, сообщают СМИ.
Сегодня его супруга Розалия подарила ему первенца.
Напомним, что в декабре прошлого года Владимир Солодов встретился с якутскими журналистами у камелька на территории Якутского госмузея им. Ем. Ярославского. В неформальной обстановке тогдашний премьер-министр признался, что детей у них с супругой пока нет, но «скоро исправимся». И вот — счастливое событие в семье Солодовых.
Фото: https://www.instagram.com/p/CB85NXBp_9i/
Источник: SakhaLife.ru.
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