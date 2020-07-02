Счастливое событие в семье экс-премьера Якутии

В семье бывшего председателя правительства Якутии, ныне врио главы Камчатского края Владимира СОЛОДОВА пополнение, сообщают СМИ.

Сегодня его супруга Розалия подарила ему первенца.

Напомним, что в декабре прошлого года Владимир Солодов встретился с якутскими журналистами у камелька на территории Якутского госмузея им. Ем. Ярославского. В неформальной обстановке тогдашний премьер-министр признался, что детей у них с супругой пока нет, но «скоро исправимся». И вот — счастливое событие в семье Солодовых.