Экс-председатель Совета ветеранов войны Якутии об операции на Украине

Бывший председатель Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Якутии Будимир Слепцов от лица ветеранов республики призвал поддержать решение президента России о военной операции на Украине.

«За прошедшие восемь лет руководство Украины — фашисты и бандеровцы — вели войну против народа Донбасса. Простой украинский народ живет в нищете и бедности. В стране процветает коррупция, беззаконие. В этих условиях антинародное правительство проводит политику вхождения в НАТО, превращает страну в милитаристское государство, во всем подчиняющееся диктату Запада и США», — говорит Будимир Слепцов.

Он отметил, что в Сумской области Украины с советских времен проживает его племянница со своей семьей.

«Они получают мизерные зарплаты и социальные выплаты, платят постоянно растущие коммунальные услуги. Они уже забыли вкус мяса, масла. Всем давно запретили въезд в Россию. Не имеют возможности встретиться с родственниками», — сказал ветеран тыла.

«За 30 лет правления националисты забыли уроки Великой Отечественной войны. Воспитали ненависть и вражду у молодого поколения украинцев к русскому народу. Отказались от выполнения Минских договоренностей. В этих условиях решение президента и федерального собрания РФ является единственным правильным решением. Братский украинский народ воспрянет и восстановит нашу дружбу, свою экономику и государственность. Я призываю всех якутян поддержать решение президента России по спасению украинского народа в этой трудной обстановке», — заключил Будимир Слепцов.

Будимир Слепцов родился в 1935 году в селе Абый, ветеран трудового фронта. С 2005 по 2016 — председатель Республиканского совета общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Якутии.

Ветеран тыла, кавалер ордена Дружбы и ордена «Полярная Звезда», заслуженный работник народного хозяйства Якутии, награжден знаком отличия «Гражданская доблесть».