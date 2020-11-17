Экс-министры здравоохранения Якутии обратились к медикам

Дорогие коллеги!

Так же, как и вы, мы давали клятву, что всегда будем делать все, что от нас зависит, для сохранения здоровья нашего народа.

Клятва врача – явление не временное, и даже на заслуженном отдыхе врач остается врачом, и должен оказать посильную помощь тем, кто в ней нуждается.

В разное время, каждый из подписавшихся возглавлял министерство здравоохранения Якутии, поэтому мы не понаслышке знаем, как сложна работа медиков, но именно на ваше поколение выпало тяжелейшее испытание – коронавирусная пандемия, охватившая весь мир и вмешавшаяся в планы миллионов людей.

Мы понимаем, насколько вам сложно работать в современных условиях, какая огромная нагрузка легла на ваши плечи. Нехватка коечных мест, медикаментов, оборудования – все это имеет место, но, вопреки пандемии, вы делаете все, что от вас зависит, каждый на своем рабочем месте.

Мы призываем специалистов разных направлений медицины, которые когда-то работали в разных лечебных учреждениях по всей республике, а сейчас находятся на заслуженном отдыхе: давайте поможем нашим молодым коллегам, которые сегодня трудятся, спасая жизни граждан Якутии. Мы и сейчас можем отдать наш опыт, наши знания для того, чтобы хоть как-то облегчить страдания тысяч больных — словом, советом, даже просто участливым отношением. У всех нас есть родные, близкие, соседи, которые нуждаются в этой помощи. Мы должны быть рядом в это тяжелое время, чтобы противостоять пандемии.

Желаем всем медицинским работникам Якутии быть сильными, собранными, быть уверенными в том, что придет время, когда страшный недуг отступит. А он отступит, если мы будем вместе.

Министры здравоохранения Республики Саха (Якутия) прошлых лет:

Иван МЕСТНИКОВ (1984-1990гг.)

Иван ЕГОРОВ (1999-2003гг.)

Вячеслав АЛЕКСАНДРОВ (2003-2010гг.)

Ноябрь 2020 года