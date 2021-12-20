Экс-министр здравоохранения Якутии привлечена к административной ответственности

Экс-министр здравоохранения Якутии Елена Борисова, освобожденная от своей должности 20 октября, привлечена к административной ответственности и оштрафована на 10 тысяч рублей за не обеспечение малолетнего ребенка жизненно важным лекарственным препаратом по решению суда. За это же оштрафовано Министерство здравоохранения республики на 30 тыс рублей, сообщает ИА SakhaNews.

Жительница Оленекского района на протяжении нескольких месяцев вынуждена добиваться через прокуратуру и суд, а сейчас через судебных приставов, чтобы ее малолетний ребенок был обеспечен жизненно необходимым и дорогостоящим лекарственным препаратом, которое Министерство здравоохранения республики не может закупить с декабря прошлого года.

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