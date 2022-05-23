Экс-министр образования Якутии получил работу в другом регионе

Михаил СИВЦЕВ, бывший министр образования Якутии был уволен при странных обстоятельствах.

Напомним, что в разгар пандемии в октябре 2021-го, оперштаб Хангаласского улуса предложил под обсерватор интернат Малой академии наук в селе Чапаево. Это предложение было поддержано оперштабом республики.

Профильный министр образования Михаил СИВЦЕВ по этому поводу переговорил с ректором Малой академии наук Василием ПАВЛОВЫМ. Однако ректор воспротивился предложению оперштаба. Стало известно, что министр переговорил с ректором крайне жестко. В информационное пространство попал документ об увольнении ректора МАН, то есть приказ минобраза о расторжении трудового договора с ректором, правда, без подписи министра.

Ректору МАН удалось попасть на прием к главе республики. После этого ситуация развернулась в противоположную сторону. 11 октября Айсен НИКОЛАЕВ объявил выговор министру образования из-за ситуации вокруг ректора МАН. А 13 октября Михаил Сивцев был уволен по собственному желанию, о чем сообщил в своем телеграм-канале глава республики.

В общем, министр был отправлен в отставку не потому, что к нему были нарекания по основному профилю работы, а из-за вопросов, связанных с пандемией.

К слову сказать, интернат МАН под обсерватор все равно забрали. С ректором разговаривал лично Айсен Николаев.

Министром образования Якутии была назначена Ирина ЛЮБИМОВА, до этого работавшая первым замом.

Такова предыстория этого странного увольнения. Потом долгое время ничего не было слышно о Михаиле Сивцеве. И вот, на днях он открыл телеграм-канал https://t.me/Mikhail_Sivtsev

Как видно из соцсети, Михаил Петрович живет во Владивостоке. Он уже открыл сезон купания, хотя вода, понятное дело, очень даже прохладная. В выходные принял участие в ЗаБег.РФ в Приморье.

SakhaLife выяснил, что Михаил Сивцев с 15 ноября 2021 года работает заместителем генерального директора Дирекции VII Международных спортивных игр «Дети Азии». Как известно, МСИ нынче пройдут в Приморье с 27 июля по 8 августа. Отметим, что Михаила Петровича как опытного руководителя пригласили из Приморья, это не назначение республики.

Желаем успехов Михаилу Петровичу на ответственном поприще! Это второй экс-министр Якутии, который работает за пределами республики. Напомним, что Михаил ОХЛОПКОВ, бывший министр здравоохранения республики сейчас трудится министром здравоохранения Карелии.