Экс-мэр Нюрбы объявился в Татарстане

Экс-мэр Нюрбы Александр Иванов сообщил в соцсети*: Я на сегодняшний день нахожусь в Татарстане, примеряя на себя роль субъекта малого бизнеса. Где бы человек ни находился, душа всегда рвется к своим родным местам и людям, вдвойне, если ты родился, жил или работал в таком прекрасном месте, как наша Якутия! Вот и в Татарстане таких людей очень много.

Александр Иванов стал заместителем председателя РОО «Национально-культурное объединение якутов Республики Татарстан» на общественных началах, планов у него много, об этом он рассказал видео о якутском землячестве в Татарстане

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