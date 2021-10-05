Экс главный инженер «Саханефтегазсбыта» предстанет перед судом

По обвинению в получении взятки в особо крупном размере

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего главного инженера ОАО «Саханефтегазсбыт» в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В январе 2021 года сообщалось, что в отношении главного инженера ОАО «Саханефтегазсбыт» Эдуарда ЧИКАЧЕВА возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По ходатайству следователя Чикачев заключен под стражу на время производства следственных действий, ему предъявлено обвинение, сообщал СУ СК РФ по Якутии.

По данным следствия, главный инженер получил от директора коммерческой организации взятку в виде отделочных материалов, мягкой и корпусной мебели, а также предметов интерьера на общую сумму более 4 миллионов 690 тысяч рублей. Имущество было получено им за обоснование перед руководством ОАО «Саханефтегазсбыт» необходимости перечисления авансовых платежей в пользу коммерческого предприятия вопреки условиям ранее заключенного между организациями договора по строительству нефтебазы. Кроме того, обвиняемый обещал беспрепятственную приемку и оплату строительных работ, выполненных подрядной организацией.

Приобретенные отделочные материалы, мягкая и корпусная мебель, а также предметы интерьера были оплачены с расчетного счета коммерческой организации и доставлены в квартиру обвиняемого.

В ходе следствия проведен большой объем необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены для рассмотрения в суд.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия), сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Надежда ДВОРЕЦКАЯ.

Прокурор Республики Саха (Якутия) утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного инженера ОАО «Саханефтегазсбыт». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Прокуратурой республики с обвиняемым заключено досудебное соглашение, в ходе следствия вина в совершенном преступлении им признана в полном объеме.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в Якутский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура республики.

СПРАВКА:

Чикачёв Эдуард Вениаминович родился 26 февраля 1974 года в посёлке Чокурдах Аллаиховского района Якутской АССР.

В 1996 году окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт им. В.В.Куйбышева. Инженер-строитель.

В 1989 году — разнорабочий второго разряда в Аллаиховской МПМК.

В 1990 году — плотник второго разряда ремонтно-строительного кооператива «Дружба».

В 1997-2001 годах — инженер аэродромной службы, и.о. начальника службы спецтранспорта, руководитель службы наземного обслуживания полетов Чокурдахского филиала ГУП АК «Полярные авиалинии».

В 2001-2007 годах — директор филиала «Чокурдахская нефтебаза» ОАО «Саханефтегазсбыт».

В 2007-2008 годах — директор филиала «Покровская нефтебаза» ОАО «Саханефтегазсбыт».

С 2008 года — главный инженер АО «Саханефтегазсбыт».

Награжден знаком отличия «Гражданская доблесть», почетными грамотами Якутской городской думы и Госкомитета РС(Я).

В январе 2021 года арестован по подозрению в получении взятки.