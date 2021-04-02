Экс-главе Якутии провели операцию

Егор Афанасьевич БОРИСОВ, Глава Республики Саха с 17 июня 2010 по 28 мая 2018, ныне — Сенатор РФ, прошёл операцию по поводу катаракты в Якутской республиканской офтальмологической клинической больнице. Единственный эффективный способ лечения катаракты – операция по удалению поврежденного хрусталика и установку на его место интраокулярной линзы-протеза, которая становится полноценной заменой утраченной структуре.

Операцию сенатору выполняла Екатерина Кимовна ЗАХАРОВА, на её счету — тысячи успешных операций по поводу патологий глаза. Анестезиологом выступила СТЕПАНОВА Изабелла Семеновна, операция прошла под местной анестезией, и заняла всего 20 минут.

До, во время и после операции Егор Афанасьевич находился в бодром, отличном расположении духа, и мы, не упуская возможности, попросили его рассказать немного об операции:

— Лечусь в Глазной больнице не в первый раз — рассказывает Егор Афанасьевич, — в 2008 году уже проходил операцию по поводу возрастных изменений глаза. После, по выздоровлению, Егор Афанасьевич спросил мнения о качестве проведённой в Якутске операции в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца и МНТК Микрохирургия глаза имени С. Н. Федорова — оба института оценили работу якутских офтальмологов на отлично. В этом году, в феврале месяце, во время прохождения медосмотра и приёма офтальмолога, узнал о катаракте. Предложили хирургическое лечение — требуется замена хрусталика.

Подготовку к операции проходил как обычно — в порядке общей очереди, в поликлиническом отделении Глазной больницы. Во время сдачи анализов, осмотров — заметил, насколько наша Глазная востребована.

Подготовка к операции занимает не один день. За это время я имел отличную возможность общаться с людьми в очереди на анализы, тем более, многие меня узнают сами, из разговоров стало ясно — офтальмологическая помощь в Якутске находится на высоком уровне, люди не сомневаются в качестве оказываемой медицинской помощи якутскими офтальмохирургами.

К тому же, все операции выполняются по месту жительства, якутянам не приходится тратить личные средства на авиаперелеты, и оплачивать саму операцию — помощь оказывается по полису ОМС. Я безмерно горд качеством оказываемой медицинской помощи от нашей Якутской офтальмологии, высокий профессионализм врачей — офтальмологов позволяют оказывать населению Якутии полный спектр медицинской помощи по профилю «офтальмология».

Рад, что новое руководство сохраняет преемственоость, в плане развития больницы многое зависит именно от них. Слежу за офтальмологией, и вижу, что открываются новые филиалы по республике, приобретается новое оборудование. Желаю офтальмологической больнице дальнейших успехов! — отметил Егор Афанасьевич Борисов.

Отметим: в год хирургический стационар Якутской офтальмологической клинической больницы выполняет более 5 000 операций, плюс выездные офтальмохирургические десанты по районам республики.