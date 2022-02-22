Экс-главе Алданского района предъявили обвинение — СМИ

Как сообщает источник ТайгаПост, экс-главе Алданского района Северину Позднякову, подавшему в отставку в октябре 2021 года, предъявлено обвинение в совершении должностного преступления. По одной из версий, речь идет о превышении, по другой – о злоупотреблении должностными полномочиями, разнится и информация о том, в чем именно обвиняют экс-главу.

Как стало известно ТайгаПост, осенью 2021 года Следком и УФСБ активизировали мероприятия по проверке финансирования дома для детей-сирот по ул. Кузнецова, 3. Его заложили в 2015 году наряду с двумя домами по ул. Дивизионной, 50. Однако из-за банкротства генподрядчика недостроенный объект по Кузнецова, 3 был включен в конкурсную массу предприятия и до сих пор не сдан в эксплуатацию.

Мэр Алдана Александр Бугай подтвердил ТайгаПост, что в СК ему и его первому заму задавали вопросы о двух разных разрешениях на объект по Кузнецова, 3.Сам он подписывал только разрешение на нулевой цикл. До самого Северина Позднякова журналистам ТайгаПост не удается дозвониться. В Управлении СКР по Якутии пока также немногословны: в пресс-службе сообщили, что ждут информацию от алданских коллег.

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