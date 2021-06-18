Экс-глава якутского села ответит за преступления 5-летней давности

Прокурор Горного района Якутии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы МО «Малтанинский наслег». Он обвиняется в совершении 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в июне и в ноябре 2016 года обвиняемый, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения подписал от имени администрации наслега с сельскохозяйственным потребительским кооперативом, а также двумя предпринимателями 5 договоров на строительство концертной площадки и реконструкцию объектов культуры, ремонт ограждения в Парке культуры и отдыха муниципального образования. Их общая сумма составила более 467 тыс.рублей.

Впоследствии обвиняемым по вышеуказанным договорам подписаны акты о выполнении работ в отсутствие их фактического исполнения. После перечисления денежных средств в указанной сумме на счета подрядчиков, они были переданы ими обвиняемому.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано Центральным МСО СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в с. Бердигестях Горного района.