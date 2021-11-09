Экс-глава Тикси стал фигурантом уголовного дела

Арктическим межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы муниципального образования «Поселок Тикси» Булунского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ – присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

По данным уголовного дела, весной 2018 года администрацией муниципального образования «Поселок Тикси» заключен муниципальный контракт со знакомым главы администрации на проведение косметического ремонта в муниципальном жилом помещении за счет средств бюджета на сумму около 380 тысяч рублей.

Позже акт приемки был подписан, и денежные средства перечислены на банковский счет индивидуального предпринимателя.

При этом в ходе проверочных мероприятий установлено, что ремонт в жилом помещении не произведен, индивидуальный предприниматель, с которым был заключен фиктивный контракт, находился в зависимости от главы муниципального образованя, и все документы, банковские карты мужчины находились в его пользовании. Как установлено следствием, денежными средствами, переведенными из бюджета муниципального образования, глава распорядился по своему усмотрению

В ходе проведенных совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД по РС (Я) обысковых мероприятий следствием изъяты предметы и документы, представляющие интерес для дальнейшего расследования уголовного дела.

В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Подозреваемый дал следствию показания об обстоятельствах совершенного преступления и в полном объеме возместил ущерб, причиненный своими действиями бюджету муниципального образования. Расследование продолжается.