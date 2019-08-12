Экс-глава Октябрьского округа назначен проректором СВФУ

Как стало известно из соцсетей, Александр Ильин — экс-глава Октябрьского округа, стал проректором СВФУ по внеурочной работе и молодежной политике.

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