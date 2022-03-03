Экс-глава Алданского района не признает себя виновным

Как стало известно ТайгаПост, Северин ПОЗДНЯКОВ не признает себя виновным в предъявленном обвинении по статье 285 часть 2 УК РФ. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями было возбуждено 7 июня 2021 года.

По версии следствия, в 2015-м глава Алданского района Поздняков подписал фиктивные акты о приемке работ по дому №3 на ул. Кузнецова в Алдане, строившемся для детей-сирот. Далее по липовым актам застройщику было перечислено более 34 млн рублей. Дом так и не был сдан в эксплуатацию, в связи с чем общий нанесенный бюджету ущерб составляет 45 млн.

По словам источника издания, Северин Поздняков считает, что во всем виноват подрядчик, предоставивший ему недостоверные сведения об объеме выполненных строительных работ. Однако, по версии следствия, именно глава района не проверил сведения и подписал акты вслепую, за что и должен ответить. При этом он имел заинтересованность.

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