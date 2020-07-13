Экс-гендиректора СНГС Игоря Никитина выпустили из СИЗО — СМИ
Бывшего директора АО «Саханефтегазсбыт» Игоря НИКИТИНА выпустили из СИЗО под домашний арест, сообщает News.Ykt.Ru.
Соответствующее решение об изменении меры пресечения принято сегодня, 13 июля Верховным судом Якутии.
Напомним, Никитину и его знакомому, руководителю «Норд-спецстрой-1» Грише ФЕРОЯНУ вменяются искусственное завышение стоимости строительства нескольких автозаправочных станций в Якутии, а также незаконные действия по передаче нефтегазовой компании самоходного крана по искусственно завышенной стоимости взамен нефтепродуктов.
Гриша Фероян в момент задержания Игоря Никитина покинул республику и в настоящее время находится в розыске.
Издание отмечает, что Никитин будет находиться под домашним арестом в квартире своего племянника Владимира СТРИЖАКА, которого в декабре прошлого года на рабочем месте избил Виктор ЛЕБЕДЕВ, нынешний генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт», депутат Ил Тумэна.
Происшествие получило большой резонанс в СМИ. Тесть Лебедева – депутат Ил Тумэна и известный политик Михаил Эверстов и дядя Стрижака Игорь Никитин давали комментарии в СМИ, защищая позиции своих родственников-протеже.
Обществу неизвестно, на какой стадии находится дело Лебедева.
+7 (999) 174-67-82