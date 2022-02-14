Экс-гендиректор «Водоканала» и его супруга предстанут перед судом

Прокуратура г. Якутска Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора АО «Водоканал» и его супруги. Бывший руководитель организации обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов организации и тяжкие последствия), его супруга по ч. 5 ст. 33 – ч. 3 ст. 285 (пособничество в злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, обвиняемый с целью незаконного извлечения материальной выгоды за счет средств АО «Водоканал», в отсутствие какой- либо необходимости производил закупку воды из скважины у ООО «Гейзер», которым руководила его супруга. При этом скважина была организована на территории Водоканала.

В результате данных действий существенно нарушены права и законные интересы акционерного общества, которому причинен ущерб на сумму более 38,6 млн рублей.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено прокуратурой в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано Следственным отделом по г. Якутску Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия).