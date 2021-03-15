15.03.2021
11:00
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Судебная хроника

Экс-директору «Аэропортов Севера» вынесут приговор

С марта 2014 года Павел ХАЛИН находился под предварительным, с февраля 2017 года — под судебным следствием. Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, мошенничестве и хищении на сумму свыше 100 млн рублей, сообщает «Эхо столицы».

Вторым фигурантом по уголовному делу проходит заместитель Халина Ахмед КОТИКОВ. По версии следствия, преступления были совершены в 2011-2012 годах. Бывшему директору федерального казенного предприятия вменяют хищение более 90 млн рублей, выделенных на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Чокурдах», растрату имущества предприятия и злоупотребление полномочиями. По данным следствия, бывший руководитель оплатил свою предвыборную агитацию из средств предприятия.   

Расследование дела было завершено в 2015 году. Но суд несколько раз возвращал его прокурору. Окончательно оно было принято в производство судьи Романа ГАБЫШЕВА в феврале 2017 года. За время судебного процесса Халина выселили из служебной квартиры. Постановление Якутского горсуда по иску «Аэропортов Севера», собственника жилья, подсудимый пытался обжаловать до прошлого года. 

Павел Халин обвиняется в двух эпизодах хищения, семи — превышения должностных полномочий и мошенничестве. Он не признает свою вину. 

31 марта ему и Ахмеду Котикову будет вынесен приговор.    

Источник: http://exo-ykt.ru/news/25023/
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