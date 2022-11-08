С экс-директора «Корпорация «Трансстрой-Восток» Александра Дудникова взыскали 65 млн руб.

Четвертый арбитражный апелляционный суд в июле 2022 года привлек бывшего гендиректора компании «Корпорация «Трансстрой-Восток» Александра Дудникова к субсидиарной ответственности и взыскал с него 65 млн рублей. Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа оставил определение в силе.

Иск подал «Научно-технический центр «Контакт-Байкал» в рамках дела о банкротстве «Корпорации «Трансстрой-Восток», которая строила железную дорогу до Нижнего Бестяха. Эта железнодорожная ветка планировалась к запуску в 2012 году, но первый поезд в Нижний Бестях прибыл только в 2019 году. Компания, возглавляемая Александром Дудниковым, выступала субподрядчиком по договору о строительстве пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск, заключенному с ЗАО «Инжтрансстрой» в феврале 2010 года.

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