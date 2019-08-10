10.08.2019
14:14
146Общество
Экс-депутат Ил Тумэн о каннибализме
Экс-депутат Ил Тумэна Александр Подголов и режиссер Андрей И открыли с недавнего времени ютуб-канал под названием «2 старТпёра«.
На своем канале известные якутяне обсуждают такие насущные проблемы как: жара, рождаемость, митинги, тараканы и ГИБДД.
Последний ролик Александра Подголова и Андрея И посвящен теме «каннибализма».
— Сегодня поговорим на серьезную тему – о каннибализме, но не только физическом, а хотелось бы задеть моральный, психологический, я бы даже сказал, нравственный, — ничинается с таких слов ролик.
Полностью ролик можно посмотреть перейдя по ссылке внизу:
Источник: Ссылка на канал: https://www.youtube.com/watch?v=Ti9sv4LRTQU
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