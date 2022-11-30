Экотренд на производственных объектах ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Газомоторное топливо в обиходе российских автотранспортных средств с каждым годом набирает обороты, а соответственно растет и уровень его потребления. На новых объектах помимо привычных колонок с бензином и дизелем все чаще можно встретить безопасный и экологичный природный газ. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» активно развивает данное направление: автопарк компании пополняется машинами на метане, строятся и вводятся в эксплуатацию промысловые газозаправочные комплексы. На опорной базе Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (ЧНГКМ) с 2020 года обустроена многотопливная АЗС, которая позволяет обеспечивать автомобили природным газом, добытым непосредственно на месторождении. Здесь ежедневно заправляются порядка 60 автомобилей, половина из которых метановые. В целом на ЧНГКМ автопарк насчитывает 35 единиц техники, работающей на метане. Сегодня в компании уже пятая часть всех автотранспортных средств эксплуатируется на компримированном природном газе, и работа в этом направлении продолжается.

Плюсы такого транспорта очевидны. Выбросы двигателей, работающих на метане, содержат низкий уровень вредных веществ, в среднем на 48% ниже, чем от «движков», потребляющих в качестве источника энергии бензин или дизель. Кроме того, в выхлопе полностью отсутствуют такие опасные для человека вещества, как соединения серы, способные вызвать заболевания сердечно-сосудистой системы и головные боли. Нет в них и бензапирена, который может привести к раку легких. Процент сажи в выхлопах – минимален.

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» придерживается принципов экологического менеджмента: он нацелен на снижение индустриального влияния на природу и повышение экологической эффективности хозяйственной деятельности. Постепенный перевод транспорта на газомоторное топливо, приобретение дополнительных единиц техники, работающей на компримированном природном газе и расширение газозаправочной инфраструктуры – поэтапная реализация корпоративной программы этого направления. Газ по сравнению с другими видами топлива более экологичен – он создает меньше парниковых эффектов, чем снижает воздействие на окружающую среду.