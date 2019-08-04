«Экосмена — политика» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов»

Завершился второй день «Экосмены — политика» Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов».

Почти половина молодогвардейцев приехали с идеями будущих проектов. В этом году их готовят и в командах – 20 единомышленникам предстоит разработать и обосновать совместный продукт.

После установочной лекции от Росмолодежи участники «Территории смыслов» работали с модераторами и экспертами над командными проектами, а кто-то уже прошел первые консультации по индивидуальной идее.

Вечером наша большая делегация встретилась с Председателем КС Денисом Давыдовым и его заместителями: Сергеем Перепеловым, Егором Литвиненко, Иваном Дзюбаном и Юлией Перегудовой.

Кстати, между блоками образовательной программы мы тоже не скучали: участвовали в спортивных флешмобах, различных активностях и просто знакомились друг с другом.