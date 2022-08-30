Экосистема «Своё» от РСХБ – в помощь якутским фермерам и сельским жителям

Работники Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) и Центра ресурсного обеспечения ГКУ РС(Я) приняли участие в рабочей встрече с представителями Россельхозбанка, где им была представлена цифровая экосистема «Своё», разработанная программистами РСХБ для поддержки фермеров и развития сельского хозяйства в едином цифровом пространстве. Спикерами выступили директор Якутского филиала РСХБ Василий Тимофеев и начальник отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса Николай Соловьев.

В понедельник, 29 августа, по инициативе работников РСХБ в Минсельхозе прошла презентация на тему «Инструменты поддержки агропромышленного комплекса», на которой была представлена экосистема «Своё», состоящая из цифрового сервиса по подаче онлайн-заявок на ипотечный кредит «Своё Жилье», сервиса по подаче заявок на ипотечные кредиты в пределах сельских местностей «Своё Село», сервиса бронирования агротуров «Своё за городом», маркетплейса фермерской продукции «Своё Родное», товаров и услуг для бизнеса «Всё Своё», товаров для агробизнеса «Своё Фермерство» и сервиса поиска работы в АПК и иных отраслях «Я в агро».

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства РС(Я) Петра Попова, цифровизация, безусловно, постепенно начинает затрагивать все аспекты современной жизни и сфера АПК – не исключение. И такие проекты, как экосистема «Своё», в частности, «Своё Родное» и «Своё Фермерство» от РСХБ, направлены именно на поддержку фермеров, многие из которых впервые врываются на цифровые площадки. «Считаю, что при должном сопровождении данные проекты будут полезны как сельхозпроизводителям, так и их покупателям. Наше Министерство поддержит проект Россельхозбанка и расскажет о цифровых площадках фермерам Якутии», — поделился своим мнением Пётр Попов.

В свою очередь, директор Якутского филиала РСХБ Василий Тимофеев отметил, что одно из приоритетных направлений работы банка – тесное взаимодействие с представителями сельскохозяйственной отрасли: «Сегодня АПК республики нуждается в особенной поддержке. Мы, в свою очередь, готовы не только предложить фермерам оптимальные условия и выгодные программы по льготному кредитованию, но и поделиться с ними собственными бесплатными цифровыми разработками».

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Ознакомиться с продукцией экосистемы «Своё» можно по номеру телефона контакт-центра РСХБ 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.