Экопрограмма АЛРОСА: яблони, чиры и гуси

На прошлой неделе компания АЛРОСА подписала очередное соглашение с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии. В его рамках алмазодобытчики уже в четвертый раз взяли на себя дополнительные обязательства, не связанные с их производственной деятельностью.

Главный эколог АЛРОСА Полина Анисимова рассказывает, с какими результатами в данном направлении главная компания республики встретила 2022-й и над чем продолжает работать.

К примеру, в 2022-м АЛРОСА профинансирует оснащение лабораторного комплекса Эльгяйского музея Сунтарского улуса, окажет поддержку научно-исследовательскому экологическому лагерю «Эврика» Малыкайской школы Нюрбинского района. Проект подобных соглашений формируется как на базе прямых заявок в АЛРОСА с мест, так и по предложению республиканского Министерства экологии. Целью этого проекта станет образование подрастающего поколения в области заботливого отношения к окружающей среде.

К примеру, только в прошлом году на деньги АЛРОСА было приобретено более 10 лабораторий для нюрбинских школ. Теперь ребята сами могут оценить качество местной воды и воздуха. Как заверила нас главный эколог компании Полина Анисимова, если от них поступят тревожные сигналы, Экологический центр АЛРОСА направит туда своих специалистов для проведения профессиональных анализов. Так что лаборатории для школьников – это не только профориентация и игра, но и настоящая серьезная работа по защите родной природы.

В 2021 году экологическая программа АЛРОСА оценивалась в 6,029 млрд рублей. Треть этой суммы потрачено на строительство и реконструкцию объектов природоохранного назначения. Остальное составили так называемые текущие затраты: содержание природоохранных объектов, мероприятия по очистке воздуха, водопользованию и сохранению климата, утилизация и хранение производственных отходов, научные исследования, мониторинг и т.д.

Как рассказала Полина Анисимова, в 2021-м компании удалось реализовать все запланированные мероприятия, за исключением тех, которые затормозились из-за ковидных ограничений. Но про них не забыли и не заморозили: в 2022-м к ним вернутся, деньги переведены на нынешний год.

Полина Анисимова

За миллиардными цифрами обывателю трудно представить, какую конкретно работу проводят алмазодобытчики по охране окружающей среды. Поэтому, обратим к примеру — АЛРОСА продолжает наращивать сотрудничество с Чернышевским рыбоводным заводом. В прошлом году туда было направлено 10,7 млн рублей. Однако планы по зарыблению якутских рек ценными промысловыми породами реализовать не удалось: завод просто не смог выдать необходимые объемы личинок. Тем не менее, свои финансовые обязательства перед рыбоводами компания выполнила в полном объеме с условием, что в 2022-м те нарастят выпуск продукции.

Более того, на 2022 год АЛРОСА увеличила финансовую поддержку Чернышевского завода с традиционных 10,7 до 17,4 млн рублей. Дополнительные средства будут направлены на оборудование садков в открытой воде Вилюя. В них уже будут выращивать не личинок, а мальков сиговых пород – более жизнеспособных и, как следствие, с более высокой приживаемостью в озерах и реках.

Выпуск мальков

В 2022 году АЛРОСА дает старт еще одному очень интересному научно-исследовательскому проекту – охране краснокнижного гуся пискульки. Каждое лето он прилетает к нам из Китая, поэтому проект будет реализовываться в содружестве с китайскими учеными. Мы будет следить за тем, как проходит исследование, и расскажем, к каким результатам придут орнитологи двух стран.

А пока отвечаем на вопрос: почему не священный для Якутии стерх? Как объяснили в АЛРОСА, журавли данного вида даже близко не наблюдались на территории, где базируется компания. А вот гуся пискульку ученые видели, так что охранять есть кого. Ну, и стерхи обласканы всеми, зачастую в ущерб другим краснокнижным птицам. Так что новый природоохранный проект будет своего рода и восстановлением пернатой справедливости.

Всего в 2022 году АЛРОСА потратит на свою экологическую программу 7,204 млрд рублей – это на 1, 175 млрд больше, чем в 2021-м.

И в Мирном будут яблони цвести

Прошлым летом в Мирном появился яблоневый сад. Сибирскую яблоню еще называют «сибирской сакурой», поскольку она очень красиво цветет крупными белыми цветами. Полина Анисимова призналась, что это был своего рода эксперимент – ведь раньше приручать яблони в Мирном никто не пытался. «Мы с волнением ждем лето, чтобы понять, как 50 деревьев пережили зиму», — поделилась главный эколог АЛРОСА.

Яблоневый сад у стен городского храма появился в результате мозгового штурма работников Экоцентра. К слову, ранее таким же образом в Мирном выросла рябиновая аллея. Вдохновленные успехом экологи рискнули пойти дальше. Работники компании живо откликнулись на идею и вышли высаживать сад. Надеемся уже через пару месяцев порадовать наших читателей фотографиями сибирской сакуры, цветущей у самого подножья Полярного круга.

В 2022 году АЛРОСА планирует заключить договор с Сибирским отделением Российской Академии наук на подготовку собственного питомника растений. Действующие в Якутии производственные мощности не покрывают потребности компании при выполнении рекультивационных работ. А возить саженцы издалека – это подвергать их риску при транспортировке. Кроме того, нет гарантии, что они приживутся в непривычных суровых климатических условиях.

Собственный питомник мог бы решить многие проблемы. Алмазодобытчики хотят видеть его где-нибудь под Мирным, Айхалом или Удачным. Но окончательное решение будет за учеными. Как и выбор деревьев и кустарников, которые наилучшим образом соответствуют требованиям к рекультивации земель. Ожидается, что первые результаты будут известны уже через два года, когда саженцы подрастут и покажут какую-то динамику. В случае положительной опытный питомник разрастется до масштабов производства, покрывающего потребности АЛРОСА в саженцах.

Вряд ли это будут яблони. Но можно быть уверенным, что в будущем питомнике АЛРОСА энтузиасты найдут уголок и для тех растений, которых прежде не знала мирнинская земля. И, если сибирская сакура приживется, кто знает, может, в скором времени там зацветет и персиковый сад…

В АЛРОСА предложили поделиться секретами народных мастеров

Что же планирует компания еще? Осенью 2022 года АЛРОСА планирует провести в Якутске Республиканскую выставку-ярмарку традиционных ремесел народов Севера. Это будет первый подобный проект компании. Но похожие мероприятия уже не раз проводились в столице республики. Чем проект АЛРОСА будет от них отличаться?

Как сообщила изданию главный эколог компании Полина АНИСИМОВА, кроме прочего отвечающая и за взаимодействие с коренными малочисленными народами Севера, каждый участник ярмарки должен не просто показать изделия, сделанные своими золотыми руками, но и провести мастер-класс для всех желающих. Бисероплетение, резьба по дереву и кости, вышивка, создание музыкальных инструментов…

На этой ярмарке можно будет не только купить что нравится, но и получить практические азы мастерства. Проект уже поддержали в правительстве республики. В настоящее время АЛРОСА ведет переговоры с торгово-выставочным центром «Кружало». Когда определятся с датой, компания известит всех, кто, возможно, захочет принять участие в ярмарке. Оно будет бесплатным, затраты по подготовке ярмарочных мест берет на себя АЛРОСА. Мастерам останется лишь презентовать свою продукцию и поделиться с посетителями самым сокровенным – секретами ремесла и творчества.

Лучшие сказки школьников нарисуют якутские мультипликаторы

Компания АЛРОСА объявила конкурс на производство мультфильма по книге «Колодец сказок», которую алмазодобытчики явили миру в 2021 году. Десятки юных писателей со всей страны и даже из-за границы приняли участие в проекте, поделившись своими сказками. Выдумку и оригинальность школьников оценивали Интернет-пользователи. 50 лучших, по их мнению, работ, работ о любви к своей земле и природе вошли в сборник «Колодец сказок», опубликованный на русском, якутском и эвенкийском языках. Интересно, что иллюстрации к ним также сделали ребята.

Проект «Колодец сказок» появился по инициативе Экологического центра АЛРОСА. Его руководитель Полина АНИСИМОВА рассказала, что компания намерена профинансировать выпуск мультсборника по примеру советской «Веселой карусели». В ленту войдут четыре работы-победителя «Колодца сказок», каждая из которых займет примерно по две минуты экранного времени. На открытый конкурс АЛРОСА заявились две якутские компании. В техническом задании заявлено требование перевести будущий мультфильм на якутский и эвенкийский языки.

Подписание договора с минэкологией Якутии

А.Никифорова