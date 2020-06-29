Экопреступление в Мирнинском районе

Металлические бочки с отработанными нефтепродуктами обнаружили на берегу реки Малая Ботуобия в Мирнинском районе республики, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона. «В 25 метрах от левого берега реки Малая Ботуобия, в лесном фонде в районе села Арылах неустановленными лицами выброшена 31 бочка объемом 200 литров, предположительно, с отработанными нефтепродуктами», – говорится в сообщении. Отмечается, что некоторые емкости содержали следы механического прокола, в результате чего часть нефтепродуктов вылилась в почву. Возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.

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