Экономя на детских площадках, мэрия шикует на…

пиаре

600 тысяч рублей за видос! Не хотите?

Читатель в курсе, что мэрия Якутска экономит. Например, на детских площадках, передавая их на содержание жильцам.

Но это не значит, что денег в городской казне нет. Очень даже есть.

Например, мэрии Якутска вполне по карману заказать видео стоимостью 600 000 рублей, которое покажут в интернете. Соответствующий конкурс уже объявлен.

Судя по конкурсному заданию, речь идет об одном единственном видео.

Срок окончания подачи заявок истекает завтра.

Так что, можете подать заявку и принять участие в конкурсе. Хотя… чужие тут не ходят, пожалуй.

НОМЕР ЕИС

0116300000120000511

ОСТАЛОСЬ:

0 ДН., 21 Ч., 6 МИН.

НМЦ

600 000,00 руб.

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Наименование Оказание услуг по изготовлению и размещению видеопродукции о деятельности органа местного самоуправления в сети Интернет

Заказчик

ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА

Организатор ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА

Регион Республика Саха (Якутия)

Правило проведения 44-ФЗ

Площадка АО «ЕЭТП»

Статус на площадке данные отсутствуют

МСП Да

Количество 1,00

Дата публикации 16.07.2020 08:19 МСК

Дата начала подачи заявок 16.07.2020 08:19 МСК

Дата окончания подачи заявок 24.07.2020 03:00 МСК

Информация об объектах

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ КОД ПО ОКПД2 ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ЗА ЕД.ИЗМ. СТОИМОСТЬ

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ВИДЕОПРОДУКЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

63.11.12.000 УСЛ ЕД 1,00 (УСЛ ЕД) 600 000,00 600 000,00

Итого: 600 000,00