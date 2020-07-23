Экономя на детских площадках, мэрия шикует на…
пиаре
600 тысяч рублей за видос! Не хотите?
Читатель в курсе, что мэрия Якутска экономит. Например, на детских площадках, передавая их на содержание жильцам.
Но это не значит, что денег в городской казне нет. Очень даже есть.
Например, мэрии Якутска вполне по карману заказать видео стоимостью 600 000 рублей, которое покажут в интернете. Соответствующий конкурс уже объявлен.
Судя по конкурсному заданию, речь идет об одном единственном видео.
Срок окончания подачи заявок истекает завтра.
Так что, можете подать заявку и принять участие в конкурсе. Хотя… чужие тут не ходят, пожалуй.
НОМЕР ЕИС
0116300000120000511
ОСТАЛОСЬ:
0 ДН., 21 Ч., 6 МИН.
НМЦ
600 000,00 руб.
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Наименование Оказание услуг по изготовлению и размещению видеопродукции о деятельности органа местного самоуправления в сети Интернет
Заказчик
ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА
Организатор ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА
Регион Республика Саха (Якутия)
Правило проведения 44-ФЗ
Площадка АО «ЕЭТП»
Статус на площадке данные отсутствуют
МСП Да
Количество 1,00
Дата публикации 16.07.2020 08:19 МСК
Дата начала подачи заявок 16.07.2020 08:19 МСК
Дата окончания подачи заявок 24.07.2020 03:00 МСК
Информация об объектах
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ КОД ПО ОКПД2 ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ЗА ЕД.ИЗМ. СТОИМОСТЬ
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ВИДЕОПРОДУКЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
63.11.12.000 УСЛ ЕД 1,00 (УСЛ ЕД) 600 000,00 600 000,00
Итого: 600 000,00
+7 (999) 174-67-82