18.10.2021
16:50
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Финансы

Экономьте свое время с «АЭБ Онлайн»: платите, не выходя из дома

Прошел уже почти год, как Алмазэргиэнбанк обновил мобильное приложение «АЭБ Онлайн», оно изменилось кардинально, стало легким и красивым, также появились новые функции, включая Систему быстрых платежей (СБП), открытие вкладов, оформления заявок на кредит и так далее. Клиенты республиканского банка по достоинству оценили возможности обновлённого мобильного банка.

 В приложении «АЭБ Онлайн» вы всегда можете:

 — Перевести деньги себе и другим по номеру телефона, карты, счета или через СБП в другие банки по номеру телефона. При этом по СБП в АЭБ можно перевести без комиссии до 200 000 рублей в месяц.

— Оплатить любые услуги без комиссии в несколько кликов и сохранить шаблоны для быстрой оплаты.

— Открыть вклад, подать заявку на кредит.

Для зарплатных клиентов АЭБ действует специальная возможность по получению кредита до 1 млн рублей онлайн на счет, прямо в приложении. 

 В период пандемии как никогда возрастает роль цифровых сервисов, когда очень важно держаться вместе, но физически находиться на расстоянии. Помогите своим старшим родственникам научиться пользоваться приложением «АЭБ Онлайн», чтобы у них ушла привычка вносить платежи по кредиту в офисах банка, услуги ЖКХ, ТВ и интернета оплачивать в салонах связи, единых расчетных центрах или на почте. Помогите семье с дистанционными платежами и переводами.

В мобильном банке на своем смартфоне 24/7 можно переводить деньги своим близким без комиссии по СБП. При этом клиентам Алмазэргиэнбанка не нужно ничего настраивать, чтобы осуществлять мгновенные переводы. Всё уже сделано за вас.

По реквизитам или QR-коду можно оплатить коммунальные услуги в пару кликов, а также погасить задолженность за интернет, сотовую связь или транспортные карты.

Загрузите приложение «АЭБ Онлайн», разгрузите свой график!

Установить приложение на смартфон можно из Google Play Маркет, App Store, Huawei AppGallery. 

Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
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