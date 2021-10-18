Экономьте свое время с «АЭБ Онлайн»: платите, не выходя из дома

Прошел уже почти год, как Алмазэргиэнбанк обновил мобильное приложение «АЭБ Онлайн», оно изменилось кардинально, стало легким и красивым, также появились новые функции, включая Систему быстрых платежей (СБП), открытие вкладов, оформления заявок на кредит и так далее. Клиенты республиканского банка по достоинству оценили возможности обновлённого мобильного банка.

В приложении «АЭБ Онлайн» вы всегда можете:

— Перевести деньги себе и другим по номеру телефона, карты, счета или через СБП в другие банки по номеру телефона. При этом по СБП в АЭБ можно перевести без комиссии до 200 000 рублей в месяц.

— Оплатить любые услуги без комиссии в несколько кликов и сохранить шаблоны для быстрой оплаты.

— Открыть вклад, подать заявку на кредит.

Для зарплатных клиентов АЭБ действует специальная возможность по получению кредита до 1 млн рублей онлайн на счет, прямо в приложении.

В период пандемии как никогда возрастает роль цифровых сервисов, когда очень важно держаться вместе, но физически находиться на расстоянии. Помогите своим старшим родственникам научиться пользоваться приложением «АЭБ Онлайн», чтобы у них ушла привычка вносить платежи по кредиту в офисах банка, услуги ЖКХ, ТВ и интернета оплачивать в салонах связи, единых расчетных центрах или на почте. Помогите семье с дистанционными платежами и переводами.

В мобильном банке на своем смартфоне 24/7 можно переводить деньги своим близким без комиссии по СБП. При этом клиентам Алмазэргиэнбанка не нужно ничего настраивать, чтобы осуществлять мгновенные переводы. Всё уже сделано за вас.

По реквизитам или QR-коду можно оплатить коммунальные услуги в пару кликов, а также погасить задолженность за интернет, сотовую связь или транспортные карты.

Загрузите приложение «АЭБ Онлайн», разгрузите свой график!

Установить приложение на смартфон можно из Google Play Маркет, App Store, Huawei AppGallery.