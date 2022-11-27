Экономист посоветовал купить валюту до 5 декабря

Россиянам, которые планируют съездить за рубеж в новогодние праздники, стоит купить валюту до 5 декабря, посоветовал в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Предполагается, что с 5 декабря вступит в силу новое ограничение в отношении российской нефтяной отрасли, введенное Евросоюзом. Речь идет о потолке цен на нефть из России. Эта мера затрагивает важную для экономики страны сферу и может отразиться на курсе рубля, считает Григорьев.

«Если нефтяные санкции ЕС вступят в силу, то доллар может показать рост против рубля. У нас существует такая закономерность: когда вводятся какие-то ограничения или санкции против России, то национальная валюта начинает временно слабеть», — отметил он.

Российским туристам, намеренным совершить путешествие в новогодние праздники, имеет смысл запастись иностранной валютой заранее, чтобы не прогадать и приобрести ее по наиболее выгодному курсу, полагает экономист.

«Если наш турист купит валюту до вступления в силу этих санкций, то он точно не прогадает, поскольку гипотетическая возможность ослабления рубля есть», — сказал Григорьев.

Однако серьезных изменений на валютном рынке опасаться не следует, уверен он.

«Если санкции и окажут влияние на рубль, то очень ограниченное. Максимальный коридор колебаний может достигать десяти процентов, то есть шести-семи рублей. Но я думаю, что изменения не превысят пяти процентов. Курса 100 рублей за доллар не будет», — уточнил Григорьев.

Рубль занимает достаточно прочные позиции благодаря положительному сальдо торгового баланса России, добавил он.

«У нас отношение рубля к доллару или евро определяется торговым балансом, то есть соотношением между объемом экспорта и объемом импорта. Если учесть, что импорт сильно упал и часть импортных товаров приобретается не за доллары или евро, а за другие валюты, то можно сказать, что каких-то серьезных изменений курса быть не должно», — пояснил Григорьев.

По словам экономиста, вкладывать средства в валюту нужно с осторожностью, учитывая различные ограничения, которые вводят как страны Запада, так и Россия.

Источник: ria.ru