Экономический факультет АГАТУ приглашает на онлайн-курсы по 2 программам повышения квалификации: «Управление проектами» и «Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта», также на курсы повышения квалификации бухгалтеров.

По программам повышения квалификации «Управление проектами» и «Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта» формат обучения — дистанционный (без отрыва от работы, в любом городе Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации). Продолжительность курсов 3 недели. Объем программ по 108 часов.

Требования: наличие среднего профессионального или высшего образования.

Данный курс позволит Вам освоить и получить востребованные современные знания и навыки, необходимые для успешной карьеры.

Курсы подходит руководителям, желающим повысить свою квалификацию, рядовым сотрудникам, заинтересованным в получении новых знаний без отрыва от работы и быстро овладеть знаниями, умениями и навыками в интересующей вас области.

В результате обучения вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Стоимость обучения 20000 рублей. Предусмотрена гибкая система скидок: каждому четвертому слушателю скидка 17%, скидка в размере 5 % для слушателей, выполнившим задание заблаговременно (за 2-3 дня), коллективные заявки: 4 слушателя оплачивают 60 000 рублей.

Начало курсов – 1 декабря 2020 года.

Заявки принимаются по электронному адресу: Econfac_course@agatu.ru.

Телефоны для справок: 89142681146, 89679115992.

Пройдите обучение и получите знания по управлению проектами и разработке бизнес-плана инвестиционного проекта за 1 месяц!

По курсам повышения квалификации бухгалтеров формат обучения — дистанционный (без отрыва от работы).

Продолжительность курса: 2 недели. Объем программы: 72 часа.

Требования: наличие среднего профессионального или высшего образования.

Курсы повышения квалификации по бухгалтерскому учету направлены на расширение и актуализацию знаний и навыков в рамках имеющейся специальности.

Курсы бухгалтерского учета рассчитаны как для начинающих, так и на опытных бухгалтеров, у которых по каким-либо причинам был большой перерыв в работе и требуется восстановить утраченные навыки, либо разобраться во всех изменениях, которые произошли в бухгалтерском учете за последнее время. Кроме того, при прохождении курса можно освоить не только общий бухгалтерский учет, но и программу 1С: Бухгалтерия 8.3.

В результате обучения Вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Стоимость обучения 10 000 рублей. Для студентов предусмотрена гибкая система скидок.

Начало курса – 1 декабря 2020 года.

Заявки принимаются по электронному адресу: Econfac_course@agatu.ru.

Телефон для справок: 89618676005.