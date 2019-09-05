Экомарафон состоится уже завтра

Минэкологии Якутии приглашает якутян принять участие в экологическом марафоне «Чистые берега Дальнего Востока», который пройдет завтра, 6 сентября, с 14:30 час. в двух местах — на полуострове Малый Хатыстаах (напротив 203 микрорайона) за лодочной станцией и на протоке «Петуховка» села Пригородное.

Присоединиться к акции «Вода России» могут все желающие, как в качестве организаторов, так и участников мероприятий по очистке водоёмов в своих регионах. Присоединяйтесь к уборке берегов! Самые активные участники будут отмечены памятными призами с логотипом акции.

По поводу участия можно обратиться в администрации муниципальных образований или в территориальные органы Минэкологии Якутии.

Марафон проходит в Якутии со 2 по 8 сентября в рамках Всероссийской экологической акции «Вода России». Акция проводится для восстановления существующих рекреационных зон, расположенных вдоль водоемов, поддержки добровольных социальных проектов, ориентированных на улучшение состояния водных объектов.

Помимо непосредственной уборки от бытового мусора и древесного хлама территорий вблизи водоемов, очистки русел и прилегающих акваторий рек, благоустройства родников, в рамках акции проводятся просветительские уроки в образовательных организациях, конкурсы, выставки и другие мероприятия общероссийского масштаба.

Отметим, что в 2019 году Всероссийская акция «Вода России» проходит с мая по конец октября в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Всероссийская акция «Вода России» по очистке берегов водоемов от мусора проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ совместно с Федеральным агентством водных ресурсов с 2014 года и уже объединила более 5 млн. человек по всей стране. С каждым годом акция увеличивает свою географию и вовлекает все больше участников. В 2017 году 1 500 000 человек очистили 10 000 водоемов в 80 регионах страны. В 2018 году 1 800 000 человек очистили 5 300 водоемов в 85 регионах страны.