Экологический конкурс от АЛРОСА выиграла семья из Вилюйска

Молодые люди предлагают организовать питомник многолетних растений.

В Якутии на днях подведены итоги конкурса региональных проектов в сфере охраны окружающей среды “Th!nkgreen” («Думай по-зеленому”), организованного Экологическим центром АЛРОСА. Конкурс АЛРОСА “Th!nkgreen” стартовал в конце августа 2021 года. Его цель – создание неравнодушного отношения к природе, вовлечение жителей Якутии в совместную проектную и волонтерскую деятельность для формирования благоприятной окружающей среды. По итогам сбора заявок на голосование были представлены 19 проектов экологической направленности. Среди их авторов – коллективы школ, детских садов, вузов, индивидуальные предприниматели, школьники, студенты и просто неравнодушные к проблемам экологии жители. На реализацию проекта АЛРОСА выделит 1 млн рублей.

В конкурсе победил проект «Питомник многолетних растений» Лидии Алексеевой, цель которого открыть питомник, выращенный на плодородной почве с использованием органических отходов. Данное решение позволит снизить на 50% объем отходов от предприятий организации питания и торговли продуктов Вилюйска путём сортировки мусора и организации системы обращения с производимыми отходами. В оценке проектов участвовали сотрудники АЛРОСА и представители общественных организаций Якутии.

Л. В. Алексеева — победитель конкурса

Авторы проекта предлагают сортировать на определенных предприятиях мусор со сбором следующих органических отходов:

1) Пищевые отходы,

2) Макулатура и древесные отходы.

Используя органическую массу в качестве удобрений, в питомнике, начиная с весны 2022 года, начнут выращивать многолетние растения. Мусор планируется забирать у предприятий еженедельно.

«Проблема, которую авторы проекта подняли в своей заявке, сегодня очень актуальна. Ведь несортированные отходы, попадая на свалку, смешиваются и начинают выделять вредные газы в атмосферу. Считаю, что недропользователи обязательно должны финансировать подобные проекты. Мы высоко оценили подробный план с конкретными действиями, которые необходимо предпринять до конца 2022 года. Возможно, этот позитивный опыт впоследствии получится перенять в других городах не только на уровне Якутии, но и всей страны», — прокомментировала итоги конкурса главный эколог АЛРОСА Полина Анисимова.

П. С. Анисимова

От мечты к реализации

Почему проект молодой семьи из Вилюйска заинтересовали экспертов, любителей-садоводов, обычных горожан и жителей сел?

Знакомьтесь, автор проекта Лидия Алексеева, молодая женщина из города Вилюйска.

Понятно, что победить в таком конкурсе и подготовить профессиональный и, в то же время, простой проект с использованием сырья, который лежит буквально под ногами, могли только увлеченные, предприимчивые, в хорошем смысле этого слова, люди. И при этом, имеющие опыт работы и соответствующие знания.

«У меня нет биологического или профильного образования. Я преподаватель корейского языка. После окончания учебы, приехала домой, немного поработала по специальности. Но спустя какое-то время, поняла, что это не то, к чему стремилась», — призналась Лидия.

А у девушки была и есть давняя мечта – ухаживать и выращивать растения, цветы. Со временем, это переросло в семейное дело. Но просто продавать цветы, это одно, а выращивать самим — совсем другое. Тем более, учитывая, что около города Вилюйска почва не очень располагает к огородничеству и садоводству. Все, кто бывал там, отмечают, что почва здесь почти песчаная. И чтобы вырастить дерево, кроме сосны и елок, здесь надо очень потрудиться: завезти землю, чернозем, постоянно обрабатывать участок и т.д.

«Будущее за многолетними растениями»

Заниматься кустарниками начали с прошлого года. «Знаете, у меня есть давняя мечта – открыть здесь, в Вилюйске питомник многолетних растений», — немного смущаясь, сказала женщина.

Чтобы осуществить свою мечту, она прошла курсы биолога Екатерины Афанасьевой при Ботаническом саде Института биологических проблем криолитозоны СО РАН. Это серьезный шаг, учитывая что Институт биологии – ведущее научное подразделение в Сибирском отделении Российской Академии наук, изучающее не один десяток лет выращивание растений в зоне вечной мерзлоты.

«И после этого я поняла, что будущее за многолетними растениями. Согласитесь, покупать, высаживать цветы и растения, потом ухаживать за ними, и при этом будут цвести и радовать глаз только один год – это затратно, и финансово, и физически. Я же хочу дать возможность хозяйкам, всем садоводам и любителям, альтернативу и облегчить жизнь и хлопоты. Многолетние растения прекрасно зимуют под снегом, и их не надо каждый год покупать и высаживать», — убежденно говорит Лидия Алексеева из Вилюйска.

«А какие это многолетние растения?», — спросят малознакомые с садоводством и цветами.

Ирисы, пионы, лилия азиатская, купена душистая, ветреница и другие многолетние растения хорошо зимуют под снегом в Якутии. Тот же знакомый многим якутянам подснежник… Кстати, из-за особенностей почвы в Вилюйске, подснежники здесь растут не обычного желтого цвета, а лилового.

Мы отметили, что в Вилюйске неплодородная почва. Признает это и победительница экологического конкурса проектов АЛРОСА, но в то же время отмечает: «Это скорее плюс, чем минус. Потому, что талая вода у нас не стоит, а уходит сквозь песок и слишком увлажненная почва для саженцев губительна».

Из аннотации проекта:

«Основная идея заключается в том, чтобы в Якутии появилось звено питомников, так как оно совершенно отсутствует у нас. Чтобы эффективно реализовать эту идею, необходимо много земли, качественного перегноя для посадки растений. И для этого нам необходимо приобрести перегной в близлежащих селах (Чинеке, Сыдыбыл, Бетюнг, Екюндю). Одним из верных способов сократить отходы предприятий, которые производят тонны органического мусора — это отделение пищевых отходов от остальной массы отходов на этих предприятиях и применить у нас в питомнике растений эту органическую массу, при помощи которой мы сможем засаживать с весны следующего года многолетними растениями наш будущий питомник. Таким способом мы получаем и используем органические пищевые отходы в мирных целях, путём возвращения в то место где они и должны быть — в землю, предлагая этим предприятиям компостирование и в последующем применить эту массу при посадке растений.

Нас интересуют два явления в мусорных баках предприятий: 1) органика и 2) картон/дерево и все что связано с бумагой».

«Правильно работать с отходами, превращать их в органические удобрения»

Так в чем же экологичность проекта Алексеевой из Вилюйска?

Исходя из того, что почва в Вилюйском регионе, не очень подходит для садоводства и огородничества, она предлагает добавлять в землю переработанное вторсырье.

«Это могут быть испорченные, непригодные для продажи фрукты и овощи из магазинов и киосков; пищевые отходы из общепита, частных домов, жителей Вилюйска.

С организациями и ИП заключим договоры на поставку, в определенное время будем собирать отходы, в том числе, органическое вторсырье – бумагу, отходы древесины. Собранные органические отходу будут компостироваться до определенного состояния, затем добавляться в почву на участках», — объяснила свой экологический проект автор. Таким образом, в питомниках создадут почву благоприятную для посадки и выращивания многолетних растений.

Для питомника многолетних растений у Лидии Алексеевой в Вилюйске есть два участка: один размером с 1 гектар, второй – поменьше.

На что пойдут средства, выигранные в экологическом конкурсе? На приобретение саженцев растений, закупку необходимого материала: от ведер для компостирования до приобретения стройматериалов для питомника.

Правильно работать с отходами, превращать их в органические удобрения, Лидия научилась в своем салоне цветов. Приучила к этому своих работников, и приобщает к экологическому способу ведения хозяйства своих подруг и знакомых. А после победы в экологическом конкурсе АЛРОСА, она надеется, что ее опыт распространится и пригодится многим.

Питомник

Эксперты-общественники экологического конкурса: «Проект эффективен и имеет будущее»

Своим мнением о проекте Алексеевой из Вилюйска поделились эксперты-общественники, приглашенные на экологический конкурс от АЛРОСА.

Анжелика Андреева, член Общественной палаты Республики Саха (Якутия), председатель Союза женских организаций Якутии:

— Проект Лидии Алексеевой привлекает тем, что преследует две цели. Первая – это переработка отходов, «отходы — в доходы». Вторая цель – на основе отходов выращиваются многолетние растения. Другие проекты финальной части экологического конкурса тоже привлекательные по-своему, но у них нет такого разнообразия точных целей и задач, как в этом проекте.

Сам проект оформлен очень грамотно – приведены расчеты, сметная стоимость, четко поставлены цели и задачи. Считаю, что этот проект можно подавать и на гранты федерального уровня.

Примечательно, что в объявленный в Якутии Год матери, такая замечательная родительница, мама, как Лидия Алексеева, популяризует экологические идеи и обучает молодежь. Побольше бы таких людей, реализующих подобные проекты. Важно, что такие проекты поддерживает из года в год наша алмазодобывающая компания АЛРОСА.

А. Е. Андреева

Константин Борисов, общественный деятель, председатель Гражданского экологического корпуса «Глобус»:

— Я бы отметил, что все представленные по итогам всенародного голосования экологические проекты – актуальные для нашей республики. Но победитель, как известно всем, должен быть один. Мы исходили из того, что проект должен быть масштабным, приносить пользы обществу, людям. Я исходил из того, что предложенный питомник для растений, может дать эффект и пользу Вилюйской группе улусов, как наиболее пострадавшим от лесных пожаров, восстановить леса саженцами. И второе – питомник это же рабочие места для людей, доходы для занятых там и их семей. Проект дает мультипликативный эффект. В нем решаются не только экологические вопросы и проблемы, но и экономические. При этом проект не должен быть разовым, а постоянным, например, для восстановления лесов. Уверен, что проект как раз будет способствовать тому, что люди объединятся, и буду работать во благо общества. Считаю, что проект Алексеевой из Вилюйска отвечает всему вышеперечисленному.

К. А. Борисов

Справка

АЛРОСА уделяет самое пристальное внимание вопросам экологии и социальной ответственности. Компания ежегодно реализует около 500 социальных проектов более, чем на 10 миллиардов рублей. Ежегодные вложения в реализацию проектов экологической и природоохранной направленности составляют более 6 миллиардов рублей.

Подготовил Аркадий Лебедев