Экологический десант «Подростка»

В минувшие выходные в общественной организации «Подросток», прошло досуговое мероприятие «Делу время – потехе час». Подопечные организации – дети, подростки и их родители – шили экологические сумки.

Одной из причин ухудшения экологической ситуации в стране и истощения ее природных ресурсов, согласно Концепции национальной безопасности РФ, является низкий уровень экологической культуры общества. Все больше ученых, изучающих проблему взаимодействия природы и общества, приходят к убеждению — сохранение жизни на Земле, прогрессивное развитие человека и природы невозможно без создания новой экологической культуры, а у детей и молодежи — в первую очередь. Именно эту задачу, а еще занятости подростков решает уже два десятка лет Якутская городская общественная молодежная организация «Подросток». Мы, горожане их часто видим летом, с большими белыми мешками, собирающими мусор. Подростки с воспитателями прочесывают газоны и прилегающие к городу лесные массивы, места отдыха всего города. На самом деле, это обширная экологическая программа, которую реализует «Подросток».

Александра Антонова, куратор социального проекта «Уроки практической экологии для юных горожан»: Наш проект — это цикл мероприятий по весенне-летнему экологическому образованию, воспитанию и общественно-полезной занятости детей и подростков в возрасте 10-17 лет. Это и «зеленый десант» и «весенняя теплица» — посадка цветочной рассады и уход за ней, а в зимний период «Делу время – потехе час» — еженедельные досуговые мероприятия для участников проекта. Сегодня мы шили эко-сумки, завтра пойдем в кино, а потом будем играть в квест, мероприятий у нас много. Главная наша задача – занять подростков, и заинтересовать их проблемой экологии. Пришла весна и скоро мы снова выйдем с нашими ребятами.

Впереди у «Подростка» горячая пора – летний сезон. Организация получила поддержку Фонда президентских грантов на реализацию своих проектов, а их как всегда много.