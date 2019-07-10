Экологические волонтерские штабы откроются по всей России

Активисты будут очищать улицы городов, высаживать деревья, развивать экологический туризм, а также внедрять в вузах практики по раздельному сбору ТКО.

«Молодая Гвардия Единой России» планирует открыть в регионах РФ экологические волонтерские штабы, активисты которых будут заниматься озеленением городов и проводить тематические просветительские акции. Об этом сообщил зампредседателя координационного совета МГЕР Егор ЛИТВИНЕНКО в ходе ежегодной политической конференции партии «Единая Россия».

«Активисты МГЕР ставят перед собой две амбициозные цели: создать на базе региональных отделений МГЕР экологические волонтерские штабы и сформировать сообщество эковолонтеров. Они будут не только очищать улицы городов и парки от мусора и высаживать деревья, но и развивать экологический туризм, внедрять в вузах практики по раздельному сбору ТКО», — сказал Литвиненко.

По его словам, итоги работы экологических волонтерских штабов будут подводиться на ежегодном форуме.

«Раз в год, в конце лета, мы будем подводить итоги своей работы на «Зеленом форуме МГЕР», — отметил замглавы координационного совета «Молодой Гвардии».

Он подчеркнул, что у организации есть идея внедрить в университетах раздельный сбор мусора.

«Мы организуем сбор пластика и макулатуры в вузах. Привлекать учащихся будем с помощью просветительской кампании и различных конкурсов», — добавил Литвиненко.