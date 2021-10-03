Экологическая осознанность: Начинаем с себя

С 27 по 30 сентября как ученик Медиашколы «Дальневосточный репортёр» приняла участие в онлайн-форуме «ProДФО» в Южно-Сахалинске. Прошло интересное обсуждение экологических тем с федеральными и региональными экспертами, представителями власти, бизнеса и медиа Дальнего Востока.

Узнала об исследовании ВЦИОМ, согласно которому в стране растет экологическая осознанность. Так, в 2021 году 39% опрошенных оценили экологическую обстановку в своих населенных пунктах как неблагоприятную, а в 2005 году такое мнение высказывали 55% респондентов. Гендиректор фонда ВЦИОМ Константин АБРАМОВ сообщил, что количество россиян, которые лично предпринимают меры, направленные на защиту экологии растет. И это радует.

Как якутянка могу сказать — это действительно происходит в моем регионе: многие знакомые каждый день серьезно задумываются о том, как производить меньше мусора, появился ряд предпринимателей, занимающихся переработкой отходов потребления.

Главное — начать

По мнению одного из экоактивистов Дарии ФИЛИППОВОЙ движение набирает обороты — все больше людей включены в эту деятельность. Начиная с раздельного сбора мусора, люди затем включаются в обсуждение масштабных промышленных проектов.

Быть экологически ответственным не так сложно — в населенных пунктах медленно, но верно появляются пункты раздельного сбора, все больше людей участвуют в субботниках. Конечно, таких точек должно быть больше, а линейка переработки расширяться.

«С 2019 года занимаюсь раздельным сбором: копим мусор на балконе и раз в неделю вместе с ребенком совершаем поход в пункт. Сын знает, что коробки и пластиковые бутылки можно сдавать на переработку и давать им вторую жизнь. Например, на работе в SMART-библиотеке мы устраиваем гаражные распродажи и обмен одеждой совместно с классными ребятами из движения «Раздельный сбор». Полностью отказаться от пластика пока не получается, но снижаю его использование — ношу с собой экосумки, мешочки и пакеты для покупок в магазине, думаю приобрести компостер для пищевых отходов. В офисе выбираю двухстороннюю печать и использую вторую сторону бумаги, если это возможно. Мы можем маленькими шагами, сообща сделать большое правильное дело. Посещайте библиотеки, делитесь книгами, читайте электронные — это экологично. Многие книги бесплатны при регистрации в Смарт-библиотеке. Экологичное и осознанное потребление очень даже возможно, попробуйте, вам понравится!» — призывает Дария якутян.

Первые и пока единственные

При масштабном промышленном освоении региона приоритетом является сохранение и восполнение экологических ресурсов.

Сейчас в Якутии действует 31 соглашение между правительством и крупными компаниями, организованы совместные рабочие группы, заключаются дополнительные трехсторонние соглашения между родовыми общинами, муниципальными образованиями. Компании оказывают поддержку в виде материальной помощи, строительства объектов социальной инфраструктуры, поставки товарно-материальных ценностей.

Кроме того, Якутия — первый и пока единственный субъект РФ, в котором с 2010 года действует закон об этнологической экспертизе в местах проживания и хозяйственной деятельности на территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера. Целями закона является социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, защита их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.

По информации Минарктики региона, проведено 27 таких экспертиз. Получателями выплат являются кочевые родовые общины, предприятия и иные организации.

Промышленные компании заинтересованы в проведении этнологических экспертиз и заключении соглашений о социально-экономическом развитии с муниципальными образованиями, где ведут свою хозяйственную деятельность. За нарушение закона по региональному КОАП предусмотрена административная ответственность.

В России опыт проведения этнологических экспертиз пока невелик — кроме Якутии процедуру применяли в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе и в Сахалинской области.

Вопросы нормативного правового обеспечения, практика и опыт Якутии в области этнологической экспертизы изучаются и рассматриваются на республиканском, федеральном и международном уровнях.

По мнению директора обособленного подразделения ВЦИОМ в городе Якутске, доктора социологических наук Василия ЕГОРОВА, республиканский закон об этнологической экспертизе «направил в цивилизованное русло взаимоотношения недропользователей и общин коренных малочисленных народов севера».

Закон, по мнению социолога, очень нужный и полезный, но требует совершенствования. В частности, право на компенсацию на данный момент имеют только общины коренных малочисленных народов Севера, хотя было бы логично расширить его и на административные образования.

«Механизм дисциплинирует промышленные компании. К оценке привлекаются профессиональные специалисты из научных институтов регионального и федерального уровней и это, безусловно, ведёт к формированию соответствующей культуры экологической осознанности уже для бизнеса, создаёт прецеденты и базу для дальнейшего развития, — считает эксперт. — Опыт республики уникален, его распространение на территории Арктики даст позитивный эффект».

Ответственность бизнеса

На форуме выступил представитель ПАО «ЯТЭК» Александр ГОГОЛЕВ. Компания занимается разведкой и добычей природного газа, газового конденсата и сжиженного углеводородного газа. В прошлом году компания запустила в регионе три крупных инфраструктурных проекта: реконструкция установки комплексной переработки газа, обустройство станции биологической очистки сточных вод и проектирование полигона ТКО в Вилюйском и Кобяйском районах (улусах).

«Первый проект у нас практически завершён. Он позволит сократить выбросы CO2 в эквиваленте до 160 тыс. тонн в год. Второй проект позволит обезопасить акваторию реки Вилюй от загрязнений, ну и третий проект — это улучшение всей экологической ситуации объектов вокруг посёлка и всей территории Вилюйского и Кобяйского районов», — отметил представитель компании.

У якутян на слуху инициативы других крупных промпредприятий, такие как зарыбление рек, очистка промышленных вод и снижение выбросов в атмосферу.

В начале большого пути

Подходы к сохранению экологии носят комплексный характер: сюда входит расширение возможностей использования других источников энергии, в том числе и СПГ, увеличение доли транспорта на альтернативных источниках энергии, строительство новых дорог, развитие экологического туризма и многое другое.

Основные направления госполитики заложены в нацпроекте «Экология» и стратегическом указе главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА «Об экологическом благополучии».

В Якутии более трех сотен школьных объединений экологической направленности, растёт добровольческое движение.

Мы в начале большого и интересного пути.