Экологическая безопасность освоения Чаяндинского месторождения подтверждена результатами производственного контроля

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на 100 % выполнен производственный контроль в области экологической безопасности объектов Чаяндинского месторождения. За год исследования произведены на 28 источниках производственной инфраструктуры.

Контроль за состоянием экологической обстановки осуществляется за счет определения концентрации оксидов углерода, оксидов и диоксидов азота, углеводородов по метану, кислорода, а также температуры и скорости потока отработанных газов. Замеры подтверждают экологическую безопасность освоения Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения и полное соответствие установленным природоохранным нормативам.

На 2023 год объем контроля будет увеличен за счет ввода новых производственных мощностей. Деятельность «Газпром добыча Ноябрьск» построена на принципах рачительного подхода к окружающей среде. Требования в сфере экологического законодательства растут, но газодобывающее производство в Якутии работает на опережение, осуществляя контроль за всеми аспектами хозяйственной деятельности. Природоохранные мероприятия в «Газпром добыча Ноябрьск» выполняются неукоснительно. Их конечная цель — благополучие окружающей среды и охрана здоровья человека.