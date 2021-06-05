Экологическая акция МинЖКХ «За раздельный сбор мусора»



В рамках Всемирного дня охраны окружающей среды предприятия и организации ЖКХ и энергетики провели экологическую акцию с призывом «За раздельный сбор мусора».

В видеоролике работники предприятий коммунального комплекса и энергетики Республики показали, как правильно сортировать и подготовить мусор, призывая граждан приобщится к осознанному и рациональному отношению к природным ресурсам. К примеру, пластик разлагается от 100 до 400 лет.

К акции присоединились специалисты Министерства ЖКХ и энергетики Якутии, Центра развития ЖКХ и повышения энергоэффективности, Агентства субсидий, ГУП «ЖКХ РС(Я)».

Раздельный сбор отходов — простой и очень эффективный способ внести вклад в решение мусорной проблемы и проявить заботу об экологии. В офисе Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) установлены урны для сбора бумаги и батареек, дома работники так же успешно практикуют раздельный сбор отходов.

В Якутске установлено 30 урн для приема вторсырья ООО «Якутская экологическая компания». Список урн для приема вторсырья можно найти в справочнике 2ГИС, внеся с строку поиска «Контейнер для раздельного сбора мусора». Все собранное вторсырьё направляется на переработку за пределы республики.

По данным Якутской экологической компании, ежедневно формируется по 4-5 тонн вторсырья, которому будет дана «вторая жизнь»

Благодаря усилиям приверженцев раздельного сбора в 2020 году удалось направить более 1100 тонн отходов на переработку.