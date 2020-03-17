Экологи Якутии выразили свое несогласие с экорейтингом

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной экологический рейтинг регионов страны по итогам зимы 2019 -2020 гг., который назвать рейтингом никак нельзя. По субъективному мнению «Зеленого патруля» Республика Саха (Якутия) занимает лишь 80 место.

Следует отметить, что ни методика, ни исходные данные данного рейтинга общественной организации не изменились, по сути. При этом общественность по общественному рейтингу уже высказывалась. И выводы получаются одинаковые – “Рейтинг этот по-прежнему вызывает сомнение”. Даже беглый просмотр взятых за основу методики расчета показатели по конкретным индикаторам (признакам) говорит, что, во-первых, не по всем они собрали информацию, во-вторых, несмотря на отсутствие данных, рейтинг выводится в сторону понижения.

Республика Саха (Якутия) относительно не промышленная республика (она размещена локально), и по сравнению с настоящими промышленными регионами страны, у нас экологическое состояние гораздо лучше, плотность населения низкая, поэтому нет такого антропогенного пресса на окружающую среду.

Вновь напоминаем создателям рейтинга, что Якутия является одним из наиболее экологически благополучных регионов России. Каждый факт экологической угрозы на территории республики не остается незамеченным. По каждому факту, будь то разлив нефти, загрязнение воздуха или воды, пожар, госинспекторы охраны природы проводят проверки, административное расследование, устанавливают виновных и привлекают их к административной или уголовной ответственности с взысканием ущерба окружающей среде.

Весь рейтинг основан на упоминаниях в электронных средствах массовой информации новости о регионе. Данные рейтинга отражены в таблице на сайте организации (ссылка http://greenpatrol.ru/ru/regiony/respublika-saha-yakutiya), где мы обнаружили только три минуса, и то не по теме критериев.

Непонятно, почему за основу источников рейтинга взяты пресс-релизы из электронных СМИ. Ведь вся подробная информация с фактическими данными по состоянию окружающей среды, в том числе атмосферы, водных и земельных ресурсов, особо охраняемых природных территорий, биоразнообразия, биоресурсов, климата, отходов и так далее размещена на официальном сайте Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) (ссылка: https://minpriroda.sakha.gov.ru/doki/doklady-o-sostojanii-okruzhajuschej-sredy).

Жаль, что «Зеленый патруль» как общественная организация игнорирует предыдущие обращения коллег-общественников Якутии по сотрудничеству в предоставлении данных.

Предлагаем общественной организации прекратить вводить людей в заблуждение и вбрасывать в информационное поле непрофессионально составленный рейтинг, до того момента, пока организация не начнет использовать достоверные, объективные данные по каждому региону.



