Экологи Якутии подвели итоги года

Сегодня в Якутске прошло Пленарное заседание традиционного Годичного совещания Минэкологии Якутии. Итоги года экологи подводят с новым руководителем в лице Евгения Перфильева, который указом главы региона назначен исполняющим обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я). На посту он сменил Сахамина Афанасьева, ныне депутата Госсобрания Ил Тумэн РС(Я).

В работе заседания в онлайн и офлайн режиме приняли участие руководители Управления Росприроднадзора по РС(Я), Ленского бассейнового водного управления Росводресурсы, Восточно-Сибирского территориального управления Росрыболовства, Природоохранной прокуратуры, сотрудники территориальных и подведомственных учреждений министерства, представители науки и общественности.

Как отметили участники совещания, этот год был непростым, особенно для работников лесной отрасли. Все мы стали свидетелями того, что в республике сгорело много гектаров леса. Эти и другие вопросы стояли сегодня на повестке дня.

Как отметил первый заместитель министра Семен Яковлев, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в республике, контрольно-надзорная деятельность министерства не прекращалась ни на минуту.

«Показатели контрольно-надзорной деятельности, претензионно-исковой работы, мониторинговых мероприятий остаются на стабильно высоком уровне. Так, за год инспекторами проведено 5400 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 2400 нарушений природоохранного законодательства. Экологическим мониторингом охвачено 52% территории республики», — сообщил он.

По его словам, есть определенные успехи в водном и охотничьем хозяйстве. «В этом году завершено строительство берегозащитных сооружений на реке Лена у поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса. Начаты работы по ликвидации хвостохранилища Куларской ЗИФ. Завершена полномасштабная работа по разработке Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий Республики Саха (Якутия)».

За год в водные объекты республики выпущено 26 млн. личинок сиговых пород рыб.

«Впервые в реку Анабар выпущено 1,8 млн. штук личинок ряпушки. Опытно-экспериментальным способом в Чернышевском рыбоводном заводе начато разведение форели, икра которой была завезена из Племенного форелеводческого завода «Адлер» Краснодарского края».

Семен Яковлев заверил, что упомянутое главой республики работа по лесовосстановлению проводится в плановом режиме. Общий объем лесовосстановления за 2021 год составляет 95,4 тыс. га.

В ходе заседания также были озвучены и проблемные вопросы отрасли. Так, лесничий Нерюнгринского лесничества Андрей Коноплев назвал основные минусы работы в районном лесничестве.

«Это, во-первых низкая заработная плата. Когда как средней зарплатой в Якутии считается 82 774 рубля, в лесничестве – меньше 43 000 рублей. Далее ненормированный рабочий день, не предоставление жилья молодым специалистам, летний отпуск под запретом, высокая ответственность и постоянный контроль со стороны надзорных органов».

Председатель постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Госсобрания РС(Я) Ил Тумэн Сахамин Афанасьев отметил, что лесничие правильно ставят вопрос.

«Это общая проблема и тематика. Необходимо обеспечить юридическую защиту работников лесничеств и проводить для них соответствующие консультации. Ил Тумэн предстоит провести большую работу по улучшению законодательной базы лесного хозяйства», — сказал он и пообещал, что пока работает в парламенте, будет помогать и поддерживать родную отрасль.