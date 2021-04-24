24.04.2021
17:26
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Экология
Экологи Якутии обследовали районы нового падения частей ракеты-носителя
В Алданском и Кобяйском районах рабочими группами ГК «Роскосмос» совместно с ФГБУ ЦАС «Хабаровский» и Минэкологии РС(Я) завершены работы по предпусковому экологическому обследованию районов падения. Отбор проб компонентов окружающей среды произведен со всех мониторинговых площадок. Также сегодня в п. Себян-Кюель Кобяйского улуса доставлена группа из 3-х спасателей «Службы спасения РС(Я)».
Отметим, что в целях наблюдения за падением центрального блока 2 ступени и хвостового отсека 3 ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», пуск которого запланирован 26 апреля 2021 г., в районе падения 875 установлена «Камера всего неба», разработанная научными сотрудниками Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера СО РАН.
Фото: Пресс-служба Минэкологии
Источник: Пресс-служба Минэкологии
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