Экологи расследуют появление незаконной автодороги

При выявлении нарушения природоохранного законодательства виновные лица будут наказаны. Об этом заявил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин АФАНАСЬЕВ, который взял данную ситуацию под свой личный контроль.

По его словам, по факту несанкционированного обустройства автомобильного перехода через реку Токко в Олекминском районе с 9 по 14 марта проведен выезд рабочей группы по маршруту Олекминск — Алдан — Нерюнгри — Тында — п. Хани — ПСХК КРО Тяня — р. Токко. В работе комиссии приняли участие сотрудники Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), Росрыболовства, представители Министерства промышленности и геологии РС(Я) и Олекминского района.

«В ходе обследования акватории реки Токко информация о ледовой переправе подтвердилась: через реку Токко обустроена автомобильная дорога, отсыпанная грунтом. Ниже по течению от первой дороги также была выявлена аналогичная дорога», — сообщил министр.

В ходе проверки собраны фото и видеоматериалы, произведен отбор проб воды из р. Токко, взяты объяснения у подрядных организаций. При визуальном осмотре акватории реки Токко, загрязнение воды не выявлено. По результатам рейда будет возбуждено административное расследование по ст.7.6 КоАП РФ и 8.13 КоАП РФ.