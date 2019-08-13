Экологи проверили жалобу на Завод базальтовых материалов

Содержание формальдегида на реке Лена находится в пределах нормативов

На реке Лена 2 июля текущего года прошла прокурорская проверка с привлечением специалистов Хангаласской инспекции государственного экологического надзора. Обследование было организовано в связи с распространением информации о загрязнении реки химикатами с ООО «Завод базальтовых материалов», сообщает Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

По итогам проверки были обнаружены следы высохшего ручья со стороны производственной территории завода, где складирована некондиционная продукция базальтового завода. Отходы производства с технологической линии минераловатных изделий складированы на площадке без обвалок по периметру. Госинспекторами Хангаласской инспекции отобраны пробы воды в 1000 м выше и в 500 м ниже завода.

В пробе воды реки Лена, отобранной в 500 м ниже завода, установлены превышения нормативов предельно допустимой концентрации для воды водных объектов рыбохозяйственного значения по содержанию взвешенных веществ в 1,8 раза и формальдегида в 9,7 раза. Хозяйственно-питьевой норматив по содержанию формальдегида превышен в 1,9 раз. В воде в 1000 м выше завода также установлено превышение рыбохозяйственного норматива по содержанию формальдегида в 4,7 раз, но в пределах хозяйственно-питьевого норматива. Таким образом, в воде в 500 м ниже завода установлены превышения фоновых показателей по содержанию формальдегида в 2,1 раза.

В настоящее время административные дела по данному факту находятся в прокуратуре Хангаласского улуса, а также в территориальном подразделении Управления Роспотребнадзора.

В пробах воды, отобранных в рамках экологического мониторинга ранее выше и ниже завода базальтовых материалов, содержание формальдегида находилось в пределах нормативов.

По результатам проб, отобранных инспекцией в рамках экологического мониторинга 5 августа выше и ниже завода, содержание формальдегида находится в пределах нормативов (ниже предела обнаружения методикой), при этом установлено превышение по взвешенным веществам по сравнению с фоновым в 4,0 раза.

В связи с тем, что завод является объектом федерального государственного экологического надзора, результаты исследованных проб будут переданы в региональное Управление Росприроднадзора, сообщается на сайте ведомства.